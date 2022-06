Zecchino d’Oro 2022: ecco le 14 canzoni e i 17 piccoli solisti a novembre (Di giovedì 30 giugno 2022) Per lo Zecchino d’Oro 2022: scelti i 17 piccoli interpreti per le nuove canzoni in gara. I bambini, provenienti da 11 diverse regioni d’Italia sono stati scelti tra 3.536 che hanno partecipato alle selezioni. E daranno voce alle 14 canzoni in gara in questa 65ª edizione. Rai 1, diretto da Carlo Conti: lo Zecchino d’Oro 2022 Le canzoni sono state scelte tra 550 proposte arrivate in Antoniano a seguito del bando autori. Strizzano l’occhio a diverse tematiche sempre più comuni tra i bambini. Così il desiderio di diventare grandi in fretta si contrappone a quello di giocare e godersi i momenti insieme al proprio papà. E tematiche sociali e attuali, come la bellezza della diversità e la preoccupazione ambientale. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022) Per lo: scelti i 17interpreti per le nuovein gara. I bambini, provenienti da 11 diverse regioni d’Italia sono stati scelti tra 3.536 che hanno partecipato alle selezioni. E daranno voce alle 14in gara in questa 65ª edizione. Rai 1, diretto da Carlo Conti: loLesono state scelte tra 550 proposte arrivate in Antoniano a seguito del bando autori. Strizzano l’occhio a diverse tematiche sempre più comuni tra i bambini. Così il desiderio di diventare grandi in fretta si contrappone a quello di giocare e godersi i momenti insieme al proprio papà. E tematiche sociali e attuali, come la bellezza della diversità e la preoccupazione ambientale. ...

Robert46268422 : Quel vedo non vedo, quelle luci offuscate e soffuse sull'abitino bianco, quelle pieghe nei fianchi, quello smalto r… - PetuffoTanker : @settecoppeotto Best of Zecchino d’oro. Forse tra un paio d’anni posso dargli fuoco. - levis_of : MARGHERITA VICARIO ALLO ZECCHINO D’ORO?! COME KING KONG?! - ANSACampania : Zecchino d'oro, in gara due bambini della Campania - gazzettaparma : Zecchino d'oro, tra gli autori delle canzoni Checco Zalone e Ruggeri. E Parma tifa per Elia -