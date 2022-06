“Un nuovo lockdown”. Covid, la previsione di Matteo Bassetti: “Le cose devono cambiare in fretta” (Di giovedì 30 giugno 2022) Matteo Bassetti prevede un nuovo lockdown. La notizia circolava da tempo, ma sembrava soltanto un brutto sogno. Ora però, sembra una terribile conferma, quella del primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. I numeri parlano chiaro, fa presente Bassetti: i casi giornalieri toccano i 94mila positivi. A riguardo il medico ha detto: “Il boom di casi era ampiamento atteso, ma va detto che sono stati fatti anche 700mila tamponi. Questo significa che una enorme quantità di persone è andata a fare il test solo perché terrorizzata dai messaggi mediatici. Il bicchiere è mezzo pieno, abbiamo di fronte un’influenza contagiosa come il morbillo, non credo che si possa prevedere il picco perché è una fiammata e dobbiamo abituarci alla convivenza con questo virus”. Matteo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)prevede un. La notizia circolava da tempo, ma sembrava soltanto un brutto sogno. Ora però, sembra una terribile conferma, quella del primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. I numeri parlano chiaro, fa presente: i casi giornalieri toccano i 94mila positivi. A riguardo il medico ha detto: “Il boom di casi era ampiamento atteso, ma va detto che sono stati fatti anche 700mila tamponi. Questo significa che una enorme quantità di persone è andata a fare il test solo perché terrorizzata dai messaggi mediatici. Il bicchiere è mezzo pieno, abbiamo di fronte un’influenza contagiosa come il morbillo, non credo che si possa prevedere il picco perché è una fiammata e dobbiamo abituarci alla convivenza con questo virus”....

Pubblicità

Marco_Abatecola : RT @ProfMBassetti: Si rischia un nuovo #lockdown a metà luglio con 2-3 milioni in isolamento forzato per positività al #COVID. La regola ch… - arbiter46664 : RT @ProfMBassetti: Si rischia un nuovo #lockdown a metà luglio con 2-3 milioni in isolamento forzato per positività al #COVID. La regola ch… - fraluca_pac : RT @ProfMBassetti: Si rischia un nuovo #lockdown a metà luglio con 2-3 milioni in isolamento forzato per positività al #COVID. La regola ch… - DeTommasiRino : RT @ilCoperchio: Matteo Bassetti: «Si rischia un nuovo lockdown a metà luglio con 2-3 milioni in isolamento forzato per positività al Covi… - Chiaserotti : RT @ProfMBassetti: Si rischia un nuovo #lockdown a metà luglio con 2-3 milioni in isolamento forzato per positività al #COVID. La regola ch… -