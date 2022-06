Tuffi: Mondiali, Tocci in finale nel trampolino da un metro con il miglior punteggio (Di giovedì 30 giugno 2022) Budapest, 30 giu. - (Adnkronos) - Smaltita la delusione per i 3 metri andati al di sotto delle aspettative, Giovanni Tocci si qualifica per la finale dal metro, ai campionati del mondo di Budapest, con il miglior punteggio di 396.15. Eliminato, al termine di una routine incolore, Lorenzo Marsaglia quindicesimo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Budapest, 30 giu. - (Adnkronos) - Smaltita la delusione per i 3 metri andati al di sotto delle aspettative, Giovannisi qualifica per ladal, ai campionati del mondo di Budapest, con ildi 396.15. Eliminato, al termine di una routine incolore, Lorenzo Marsaglia quindicesimo.

Pubblicità

sportface2016 : +++#Tuffi, Chiara #Pellacani e Matteo #Santoro conquistano una meravigliosa medaglia d'argento ai Mondiali… - Eurosport_IT : Medaglia d’oro agli Europei e argento ai Mondiali: a 15 anni, Matteo Santoro è il più giovane tuffatore italiano a… - Tg3web : Ancora medaglie per l'Italia del nuoto ai Mondiali di Budapest. Dopo più di cinque ore di gara massacrante, Dario V… - codeghino10 : RT @Tg3web: Ancora medaglie per l'Italia del nuoto ai Mondiali di Budapest. Dopo più di cinque ore di gara massacrante, Dario Verani ha vin… - GiorgioBassi9 : RT @Tg3web: Ancora medaglie per l'Italia del nuoto ai Mondiali di Budapest. Dopo più di cinque ore di gara massacrante, Dario Verani ha vin… -