Tom Hiddleston e Zawe Ashton, le star del MCU saranno presto genitori: l'annuncio sul red carpet (Di giovedì 30 giugno 2022) Loki diventa papà? A quant pare sì, dato che Tom Hiddleston e Zawe Ashton sono in dolce attesa del loro primo figlio. Tom Hiddleston e Zawe Ashton stanno per dare il benvenuto al loro primo figlio: le star Marvel hanno reso nota la gravidanza dell'attrice sul red carpet di Mr. Malcolm List, dove Ashton ha debuttato il pancione. L'interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe e l'attrice di The Marvels si erano conosciuti sul palco dello spettacolo teatrale Betrayal, dove pare sia nata la loro storia d'amore che, tre anni dopo, ha portato al loro fidanzamento. I due, sempre contraddistinti da grande riservatezza, hanno reso ufficialmente nota la loro relazione solo in occasione del red carpet dei Tony Award del 2021, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022) Loki diventa papà? A quant pare sì, dato che Tomsono in dolce attesa del loro primo figlio. Tomstanno per dare il benvenuto al loro primo figlio: leMarvel hanno reso nota la gravidanza dell'attrice sul reddi Mr. Malcolm List, doveha debuttato il pancione. L'interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe e l'attrice di The Marvels si erano conosciuti sul palco dello spettacolo teatrale Betrayal, dove pare sia nata la loro storia d'amore che, tre anni dopo, ha portato al loro fidanzamento. I due, sempre contraddistinti da grande riservatezza, hanno reso ufficialmente nota la loro relazione solo in occasione del reddei Tony Award del 2021, ...

