The Ferragnez, arriva la seconda stagione: ecco quando uscirà (Di giovedì 30 giugno 2022) Annunciato il ritorno della serie su Fedez e Chiara Ferragni: The Ferragnez avrà un seguito e sarà ancora su Amazon Prime Video LONDRA – 30 giugno 2022 – Prime Video ha annunciato oggi il ritorno dello show non-fiction italiano Original The Ferragnez – La serie, che per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023. La giovane coppia più celebre del panorama ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Annunciato il ritorno della serie su Fedez e Chiara Ferragni: Theavrà un seguito e sarà ancora su Amazon Prime Video LONDRA – 30 giugno 2022 – Prime Video ha annunciato oggi il ritorno dello show non-fiction italiano Original The– La serie, che per lariporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. Ladi The– La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023. La giovane coppia più celebre del panorama ...

