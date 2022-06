Temptation Island, la verità sulla chiusura del noto programma estivo: parla Pier Silvio Berlusconi (Di giovedì 30 giugno 2022) Temptation Island, il noto format estivo amato dal pubblico, quest’anno non ci sarà. A far chiarezza sulla questione Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione del palinsesti Mediaset. Temptation Island, la verità svelata da Pier Silvio Berlusconi Credits: informazioneoggi.itPierSilvio Berlusconi ha parlato di Temptation Island e della relativa chiusura dell’amato format estivo. FanPage ha chiesto delucidazioni a riguardo, poiché qualche mese fa si vociferava di questioni riguardanti i diritti del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022), ilformatamato dal pubblico, quest’anno non ci sarà. A far chiarezzaquestione, in occasione della presentazione del palinsesti Mediaset., lasvelata daCredits: informazioneoggi.ithato die della relativadell’amato format. FanPage ha chiesto delucidazioni a riguardo, poiché qualche mese fa si vociferava di questioni riguardanti i diritti del ...

Pubblicità

trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - trash_italiano : Ogni tanto il pensiero va a Rihanna che si starà chiedendo come mai quest’anno non sia ancora arrivato l’assegno pe… - trash_italiano : Si sente la mancanza di Temptation Island? - 95_addicted : RT @trash_italiano: Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro e c… - tuttopuntotv : Temptation Island potrebbe tornare in tv: ecco quando #PalinsestiMediaset #TemptationIsland -