Switch off, restano 62 milioni per incentivi tv e decoder. Sconti validi anche per tivùsat (Di giovedì 30 giugno 2022) La nuova tv digitale terrestre, che dall'8 marzo ha introdotto la codifica Mpeg-4, chiuderà il 30 giugno 2022 il processo di refarming delle frequenze.Un percorso che il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sta accompagnando con lo stanziamento di fondi per gli incentivi (319 milioni di euro in totale) e campagne di comunicazione per informare al meglio i cittadini e ridurre al minimo i disagi.E dall'ultimo report settimanale del Mise... Leggi su digital-news (Di giovedì 30 giugno 2022) La nuova tv digitale terrestre, che dall'8 marzo ha introdotto la codifica Mpeg-4, chiuderà il 30 giugno 2022 il processo di refarming delle frequenze.Un percorso che il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sta accompagnando con lo stanziamento di fondi per gli(319di euro in totale) e campagne di comunicazione per informare al meglio i cittadini e ridurre al minimo i disagi.E dall'ultimo report settimanale del Mise...

Pubblicità

CatelliRossella : Switch off, restano 62 milioni per incentivi tv e decoder - Tv - ANSA - Primaonline : Switch off: restano 62 milioni di euro per incentivi tv e decoder - JustNerd_IT : Dragon Quest: le novità sul capitolo spin-off per Nintendo Switch - Leggi l'articolo completo su:… - tvdigitaldivide : Switch Off TV, terminato il processo di refarming delle frequenze si riorganizzano i canali -… - infoitscienza : Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis a tempo: è un amato spin-off di Mario -