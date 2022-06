Siccità, peggiora la situazione in Emilia, l’Anbi: in due settimane zona rossa (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua a preoccupare la situazione di carenza idrica nel centro e nord Italia. Secondo l’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (Anbi), “è situazione di crisi idrica profonda in Emilia-Romagna. Le portate dei fiumi continuano a scendere, e l’80% della regione sembra essere destinato ad entrare in zona rossa in due settimane.” Intanto Reno ed Enza raggiungono il minimo storico. In altre regioni, con la sola eccezione del Piave, si registrano preoccupanti minimi di portata, soprattutto per l’Adige e Livenza. Critico il livello delle piogge in Piemonte: Maira, Orba, Bormida ed Ellero sono quasi secchi, mentre in Lombardia Brembo e Adda sono al minimo. Le riserve idriche sono al -60% rispetto alla media storica. Non si allenta la Siccità, che si allarga verso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua a preoccupare ladi carenza idrica nel centro e nord Italia. Secondo l’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (Anbi), “èdi crisi idrica profonda in-Romagna. Le portate dei fiumi continuano a scendere, e l’80% della regione sembra essere destinato ad entrare inin due.” Intanto Reno ed Enza raggiungono il minimo storico. In altre regioni, con la sola eccezione del Piave, si registrano preoccupanti minimi di portata, soprattutto per l’Adige e Livenza. Critico il livello delle piogge in Piemonte: Maira, Orba, Bormida ed Ellero sono quasi secchi, mentre in Lombardia Brembo e Adda sono al minimo. Le riserve idriche sono al -60% rispetto alla media storica. Non si allenta la, che si allarga verso ...

