Rosalinda e Andrea Zenga sempre più innamorati! (Di giovedì 30 giugno 2022) Rosalinda e Andrea Zenga dopo il Grande Fratello Vip sono sempre più innamorati e felici! Vai alla fine dell’articolo per vedere tutte le foto e i nuovi video condivisi dalla bellissima coppia sui social. Rosalinda e Andrea Zenga uniti, felici e innamorati. Dal momento in cui la coppia è uscita dalla casa del Grande Fratello L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di giovedì 30 giugno 2022)dopo il Grande Fratello Vip sonopiù innamorati e felici! Vai alla fine dell’articolo per vedere tutte le foto e i nuovi video condivisi dalla bellissima coppia sui social.uniti, felici e innamorati. Dal momento in cui la coppia è uscita dalla casa del Grande Fratello L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Pubblicità

CerchiaiR : #zengavò #Andrea #rosalinda loro innamoratissimi dopo il primo giorno nn insieme si mancano tantissimo ?????????? - VanziniChiara : #ZENGAVO rosalinda è una persona stupenda usa un'esperienza terribile per sensibilizzare su una malattia as che col… - Smurfette10 : Sappi che per me sei fonte di forza ispirazione sarai una goccia nel mare ma a me sei arrivata ...e quando scrivi o… - HugmeOfficial : RT @Rosi_Andrea2_0: “Ci vuole coraggio in questi tempi, ad avere un cuore d’altri tempi” ?????? @14Cannavo @andrea_zenga #zengavò #rosalind… - IFrangioni : RT @grazia64775200: Buon giorno ????Andrea e Rosalinda,la loro forza è il loro amore ????La felicità e il successo è fare della propria vita… -