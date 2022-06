(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè stato insultato e poi preso per il collo da un pazientealal quale, poco prima, aveva chiesto di non consumare lanei locali del pronto soccorso. Il fatto è successo la scorsa notte a Napoli, nell’ospedale Pellegrini, che si trova nel centro della città. L’aggressione è scattata poco prima della mezzanotte: in ospedale si è recata una pattuglia di carabinieri per gli accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - graziellaciccon : RT @Covidioti: #Berrettini dice a: 'Obbligo vaccinale all'Australian Open? Giustissimo. Io mi sono vaccinato e dal quel momento le cose son… - cronachecampane : Napoli, positivo al covid aggredisce infermiere che gli nega la pizza #Covid #infermiere #Napoli -

il Resto del Carlino

...italiani Alla domanda 'ritiene che le misure contenitive introdotte per arginare l'emergenza... mentre solo il 18,5% ha dichiarato un impattoe la restante parte nessuno impatto Vai ...Mi auguro che dopo si possa dare qualche risposta sulla quarantena per gli asintomatici" ha detto ancora spiegando che 'siamo in una fase in cui non c'è bisogno della rincorsa al, bisogna ... Omicron 5: positivo al Covid, cosa fare Qué había pasado con Belén ¿dónde se había metido La actriz dejó plantado al presentador de 'El Hormiguero' por una razón de peso: había dado positivo en covid. Pero en 'El Hormiguero' están más que ...Positivo al Covid, pretendeva di mangiare una pizza nei locali del pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. All'intervento dell'infermiere, che ha spiegato al ...