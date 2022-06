Milan | Maldini e Massara hanno rinnovato | “All’ultimo ma ce l’abbiamo fatta”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo settimane di tensione, si è risolto il caso che ha tenuto sulle spine i tifosi del: Paoloe Fredericinfattiil proprio contratto con i rossoneri. Il club meneghino ha quindi confermato la coppia di dirigenti che si sono resi assoluti protagonisti negli ultimi anni con il loro modo di lavorare innovativo, supportato da uno staff all’avanguardia, culminato con il recente Scudetto, il 19esimo della storia del. La questione si è risolta dopo una serrata ed estenuante trattativa sulle condizioni contrattuali e finalizzata all’interno delle mura di Casa, in un momento delicato della storia dei rossoneri visto il passaggio, non ancora completato ma che verrà esaurito nei prossimi mesi, da Elliott a Redbird. Apposta la ...

Pubblicità

AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini a @MilanNewsit : 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato' #milan - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - GianlucaZippo : Alla buon'ora... Adesso mettiamoci sotto, che c'è una posizione (in Italia) da confermare e un'altra (in Europa) da… - 33Condor33 : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan https://t.… -

Tra poco il servizio completo 18.30 - Ora ci siamo,rinnova con il: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Direttore dell'Area Tecnica ha accettato l'offerta, a breve l'...Così l'ex allenatore della Nazionale e del, Arrigo Sacchi, ha commentato il trionfo in ... Sul rinnovo del contratto del dte del ds Massara ha aggiunto: "È impensabile che Paolo, dopo ...Il Milan ha vinto col collettivo e il collettivo ... Tutte le news sui dirigenti sportivi come: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Pier Paolo Marino, Paolo Maldini, Fabio Paratici, Cristiano Giuntoli, ...(ANSA) - RIMINI, 30 GIU - 'Spero che si prendano giocatori bravi e che i bilanci non vadano in rosso. Vincere con i debiti è un po' come barare'.