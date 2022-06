LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: Folorunso ottima quarta, Vallortigara sale di misura, assente Jacobs (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:15 Tocca ai 100m, gara in cui avrebbe dovuto gareggiare Marcell Jacobs. I favoriti a questo punto sono Akani Simbine e Reece Prescord. 20:14 Errore per Vallortigara a 1.93m, continua la gara senza sbavature di Levchenko. 20:12 Tutti gli atleti impegnati nel salto con l’asta hanno superato i 5.63m, si sale a 5.73m. 20:10 Nel lancio del giavellotto Weber ottiene 89.08m e sale in terza piazza. 20:08 Vallortigara SUPERA 1.89m AL TERZO TENTATIVO! 20:07 BENE AYOMIDE Folorunso! L’azzurra, nonostante una partenza non eccezionale, chiude quarta con 54.66 ad appena 12 centesimi dal record italiano e a 6 centesimi dal suo record personale. 20:06 Vince Femke Bol con un enorme 52.27, seconda Rushell ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:15 Tocca ai 100m, gara in cui avrebbe dovuto gareggiare Marcell. I favoriti a questo punto sono Akani Simbine e Reece Prescord. 20:14 Errore pera 1.93m, continua la gara senza sbavature di Levchenko. 20:12 Tutti gli atleti impegnati nel salto con l’asta hanno superato i 5.63m, sia 5.73m. 20:10 Nel lancio del giavellotto Weber ottiene 89.08m ein terza piazza. 20:08SUPERA 1.89m AL TERZO TENTATIVO! 20:07 BENE AYOMIDE! L’azzurra, nonostante una partenza non eccezionale, chiudecon 54.66 ad appena 12 centesimi dal record italiano e a 6 centesimi dal suo record personale. 20:06 Vince Femke Bol con un enorme 52.27, seconda Rushell ...

