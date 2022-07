Ius scholae e cannabis, Draghi svicola: 'Non entro nel dibattito parlamentare' (Di giovedì 30 giugno 2022) Mario Draghi non è voluto entrare nel merito delle discussioni parlamentari relative a Ius scholae e liberalizzazione della cannabis e, nella conferenza stampa odierna, ha dribblato le domande a ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Marionon è voluto entrare nel merito delle discussioni parlamentari relative a Iuse liberalizzazione dellae, nella conferenza stampa odierna, ha dribblato le domande a ...

Pubblicità

borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - LegaSalvini : ++ IUS SCHOLAE? UNA FOLLIA! ECCO ALCUNI MOTIVI ++ - elio_vito : @matteosalvinimi La droga è libera oggi, liberamente venduta dalla criminalità. Lo Ius Scholae non cittadinanza fac… - AntonioAbate18 : @matteosalvinimi Come mai sullo ius scholae la tua linea non è più quella del Santo Padre???? - giammari59 : RT @mpignatiello: I leghisti da qualche giorno si stanno chiedendo se Ius Scholae è in corsivo… #iusscholae -