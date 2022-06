Innovazione, nasce il fondo della Nato: 1 miliardo per startup e Pmi ad alto contenuto tecnologico (Di giovedì 30 giugno 2022) A Madrid nasce ufficialmente il fondo per l’Innovazione della Nato. Con un miliardo di euro di capitalizzazione, servirà a finanziare startup e Pmi ad alto contenuto tecnologico sul territorio dell’Alleanza. “E’ il primo fondo di venture capital al mondo di questo tipo”, ha detto il segretario Jens Stoltenberg. “Dobbiamo mantenere la nostra spinta tecnologica, ora che Cina e Russia ci sfidano in questo settore chiave”, ha precisato. Il fondo è sostenuto da 22 Paesi Nato, tra cui l’Italia, che è stata rappresentata alla cerimonia di firma dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) A Madridufficialmente ilper l’. Con undi euro di capitalizzazione, servirà a finanziaree Pmi adsul territorio dell’Alleanza. “E’ il primodi venture capital al mondo di questo tipo”, ha detto il segretario Jens Stoltenberg. “Dobbiamo mantenere la nostra spinta tecnologica, ora che Cina e Russia ci sfidano in questo settore chiave”, ha precisato. Ilè sostenuto da 22 Paesi, tra cui l’Italia, che è stata rappresentata alla cerimonia di firma dal ministroDifesa Lorenzo Guerini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

