(Di giovedì 30 giugno 2022)si sposta dal 30al 4con tanti appuntamenti e con due concerti speciale di chiusura il 5 e 6. Primo fra tutti “Musica tra la Gente” che aprirà le giornate del festival in città: in accordo con l’Assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune di, si rinnova l’appuntamento musicale nei locali del centro storico dove le osterie diventano fulcro di una proposta culturalmente rilevante. Alle 19 all’Osteria da Afro suoneranno i Green Waves Trio con la loro musica irlandese, all’Osteria al Buso invece si potrà ascoltare il folk friulano e non solo dei Trival, all’Osteria Al mus c’al svuale arriva la musica irlandese dei Drunken Sailors, al Caffè Piazzetta ci sarà il blues soul dei Perpetual Soul Machine, al Caffè ...

Telefriuli1 : Concerti dal 30 giugno al 4 luglio -

Friuli Sera

...targa Tenco per gli album dialettali e finalisti al2018. Nel 2019 esce sempre per Are Zovo Musica "Cicole Ciacole". DOMENICA 3 LUGLIO 2022 ORE 21:30 " RIO GRANDE IL FOLK IN SUDAMERICA...Rimandato l'appuntamentocon il gruppo Calicanto previsto per il 30 giugno a Qualso di Reana del Rojale. Il concerto ...originali nasce da anni di appassionate ricerche etnomusicologiche (... Folkest dal 30 giugno al 4 luglio a Spilimbergo con tanti appuntamenti e due concerti – Friulisera Folkest si sposta dal 30 giugno al 4 luglio a Spilimbergo con tanti appuntamenti e con due concerti speciale di chiusura il 5 e 6 luglio. Primo fra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...