Fabrizio Romano: Accordo Xavi Simons, confermato e ora pronto per essere completato. Accordo in essere con… (Di giovedì 30 giugno 2022) Accordo Xavi Simons, confermato e ora pronto per essere completato. Accordo in essere con il Paris Saint-Germain per firmare un nuovo contratto e poi passare al PSV Eindhoven. È solo questione di tempo e scartoffie. #PSG Il PSV ha avuto buoni colloqui con gli agenti Xavi, il giocatore è soddisfatto del progetto. pic.twitter.com/Z9CWbQxEeF — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 28 giugno 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022)e oraperincon il Paris Saint-Germain per firmare un nuovo contratto e poi passare al PSV Eindhoven. È solo questione di tempo e scartoffie. #PSG Il PSV ha avuto buoni colloqui con gli agenti, il giocatore è soddisfatto del progetto. pic.twitter.com/Z9CWbQxEeF —(@) 28 giugno 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

