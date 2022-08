Ecco la stagione dei saldi, vigilia di attesa ma per i negozianti l'orizzonte è grigio (Di giovedì 30 giugno 2022) CIVITANOVA - vigilia di saldi, da sabato partono i ribassi della stagione attesi dagli operatori commerciali per dar corpo a una ripresa dei consumi che almeno tre anni a questa parte tra difficoltà ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022) CIVITANOVA -di, da sabato partono i ribassi dellaattesi dagli operatori commerciali per dar corpo a una ripresa dei consumi che almeno tre anni a questa parte tra difficoltà ...

jaimelsnnister : Stata fuori fino ad ora in piazza pieno centro città il 31 luglio non ho sudato mezza goccia ecco QUESTA è la mia s… - thisisvphilein : momento confessione non so quale sia l'opinionista generale ma per gran parte della stagione li ho shippati ecco do… - ediemilia : RT @DavideR46325615: Non si trovano lavoratori stagionali? Ecco il vero motivo: turni di 13/14 ore senza giorno di riposo e paghe da 3 € l'… - aria_haruno : @ran_stellina85 @incorrect_kp @laCuginadiTul Ecco BoC hai la trama per la seconda stagione ?? - ZioKlint : @2_crim @_Fartzilla @sovranista375 @PaeselloNormale Ah ecco. Rinnovo i complimenti. Riguardo lo scambio di semi, po… -