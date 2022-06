Drogba | «Rimpiango di non essere andato in A | potevo giocare per Inter e Juve»

Pubblicità

Calcio News 24

: "di non essere andato in A, potevo giocare per Inter e Juve". Parla l'ex Chelsea Didierha parlato al Global Youth Tourism Summit di Sorrento del suo mancato approdo in Serie ...: "di non essere andato in A, potevo giocare per Inter e Juve". Parla l'ex Chelsea Didierha parlato al Global Youth Tourism Summit di Sorrento del suo mancato approdo in Serie ... Drogba: «Rimpiango la Serie A, potevo giocare per Inter e Juve» Ospite a Sorrento del Global Youth Tourism Summit, l’ex attaccante Didier Drogba ha rivelato un importante retroscena sulla propria carriera: “Potevo chiudere la mia carriera con ...A Sorrento, al Global Youth Tourism Summit, Didier Drogba ha rivelato un retroscena di mercato: "Potevo chiudere la mia carriera con la Juventus, ma alla f ...