Diritti tv | Casini | «Grazie al Governo più valore alla Serie A all’estero»

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il presidente della Legaha parlato del nuovo decreto delsuitv del campionatoLorenzo, presidente della LegaA, in un comunicato ufficiale ha ringraziato ilper decreto convertito in legge riguardante il mercato internazionale deiaudiovisivi delle competizioni sportive. LE PAROLE – «Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL sul PNRR possiamo guardarefutura commercializzazione deiaudiovisivicon maggiore ottimismo. Finalmente,sensibilità dimostrata dae Parlamento, e ...

Il presidente della Lega Serie A ha parlato del nuovo decreto del Governo sui diritti tv del campionato all'estero. Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, in un comunicato ufficiale ha ringraziato il Governo per il decreto convertito in legge riguardante il mercato internazionale dei diritti audiovisivi delle competizioni sportive. "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL sul PNRR possiamo guardare alla futura commercializzazione dei diritti audiovisivi all'estero con maggiore ottimismo".