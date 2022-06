Condizionatore: quanto costa veramente tenerlo sempre acceso (Di giovedì 30 giugno 2022) Utilizzarlo in continuazione non è affatto una bellissima idea. Ecco quanto costa tenere il Condizionatore sempre acceso Con un inizio d’estate così rovente, c’è chi ha già iniziato a trincerarsi in casa e proteggersi dal gran caldo con tutti i mezzi che si ha a disposizione. Da metà maggio, infatti, c’è stata una vera esplosione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 30 giugno 2022) Utilizzarlo in continuazione non è affatto una bellissima idea. Eccotenere ilCon un inizio d’estate così rovente, c’è chi ha già iniziato a trincerarsi in casa e proteggersi dal gran caldo con tutti i mezzi che si ha a disposizione. Da metà maggio, infatti, c’è stata una vera esplosione L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Luigi69736119 : @SCyranoDB @Gianfristen @dariodivico Hai scritto sta cosa e (indecifrabile) poi sei tu che non mi segui? Forse pren… - VallyLongo : @Giulio_Firenze Rientro in pianura padana più fiduciosa??..per non sbagliare scesi dal traghetto ho obbligato la fam… -