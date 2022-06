Bremer alla Juventus? La bomba: c’è l’ok, ma arriva un problema (Di giovedì 30 giugno 2022) La priorità della Juventus, sul mercato, è un centrale di difesa; diversi i nomi monitorati dalla società con Bremer tornato di moda. Si pensava al centrocampo, viste le difficoltà avute in questo reparto nella passata stagione o all’attacco dove si sono registrati gli addii di Dybala e Bernardeschi e il mancato riscatto di Morata. Nelle ultime ore, invece, la priorità della Juventus sul mercato è un difensore centrale; la società bianconera, infatti, deve fare i conti non solo con l’addio di Chiellini ma anche con la partenza, probabile, di de Ligt. Le dichiarazioni di arrivabene danno spazio a poche interpretazioni e, in questa sessione di mercato, l’olandese dovrebbe essere ceduto; al suo posto è molto probabile l’arrivo di Bremer. LaPresseLe affermazioni di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 giugno 2022) La priorità della, sul mercato, è un centrale di difesa; diversi i nomi monitorati dsocietà contornato di moda. Si pensava al centrocampo, viste le difficoltà avute in questo reparto nella passata stagione o all’attacco dove si sono registrati gli addii di Dybala e Bernardeschi e il mancato riscatto di Morata. Nelle ultime ore, invece, la priorità dellasul mercato è un difensore centrale; la società bianconera, infatti, deve fare i conti non solo con l’addio di Chiellini ma anche con la partenza, probabile, di de Ligt. Le dichiarazioni dibene danno spazio a poche interpretazioni e, in questa sessione di mercato, l’olandese dovrebbe essere ceduto; al suo posto è molto probabile l’arrivo di. LaPresseLe affermazioni di ...

Pubblicità

Andrea09065223 : @CampiMinati Deve andar via. Sopravvalutato. In più, con il gioco di Allegri non va bene. Lui è stato(solo nell’Aja… - Millenovecento2 : @Antonio88409182 @ncorrasco Anche secondo me. O che comunque Bremer vada in Premier. Troppe pretendenti. Devono chi… - Flo_842 : @AJG_Official Essere tristi? Un po. Ma se non crede nel progetto. Addio. Capisco le parole da leader. Ma se le fai… - 03Cannella : @lucianoMoggi_ @NicoSchira Haha direi.. servono profili alla KK e alla Bremer...forti, con stipendio abbordabile..u… - peppe_roncino : RT @rabiotmachia: Nomi accostati alla Juventus come centrale di difesa Kimpembe Koulibaly Bremer Akanji Badiashile Rudiger @peppe_roncino… -