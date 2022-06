AEW | Blood&Guts fa registrare ottimi ascolti

Pubblicità

smooth_fus : @danielfacm @Zincoritorna Io ormai seguo solo aew il livello è ormai di gran lunga superiore, questa settimana tra… - TSOWrestling : #BloodAndGuts: diverse assenze causa #Covid! #TSOW // #TSOS // #AEW - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Grande impatto per Claudio Castagnoli, decisivo in un cruento e spettacolare Blood&Guts match -… - TSOWrestling : Tutto quello che c'è da sapere sulla serata di #BloodAndGuts #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Ecco la Card dell'episodio speciale di #AEW Dynamite #TSOW // #TSOS -

...& Guts, in programma questa sera. Dove vedere Forbidden Door in Italia A differenza di quanto inizialmente annunciato, e come consuetudine per gli eventi in ppv della, purtroppo non è ...... stable guidata da William Regal, e lotterà alla puntata di& Guts, in programma mercoledì. ... e come consuetudine per gli eventi in ppv della, purtroppo non è stato possibile vederex ...La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEW Dynamite su TBS. La puntata che è stata l'episodio speciale Blood&Guts, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un ...Viewership numbers for the June 29 episode of AEW Dynamite are in. According to Brandon Thurston, AEW Dynamite on June 22, which featured a Blood & Guts match between the Jericho Appreciation Society ...