Usa, a due anni diventa il membro più giovane di Mensa, l’associazione internazionale che riunisce i Qi più elevati al mondo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Isla McNabb ha solo due anni ed è la più giovane a far parte di un club riservato ai super intelligenti. La bambina è originaria del Kentucky, dove vive con la famiglia, ed è appena stata ammessa al Mensa, l’associazione internazionale di cui può essere membro solo chi riesce a raggiungere almeno il 98esimo percentile del Quoziente intellettivo. Isla, infatti, è già in grado di leggere: “Ha mostrato un’affinità per l’alfabeto”, ha spiegato il padre Jason. “Ha iniziato a scandire le diverse lettere, poi è passata alle parole”. È stata la psichiatra dell’asilo a consigliare ai genitori di farle fare un test del QI: la piccola è risultata al 99esimo percentile per la sua fascia d’età ed è stata quindi invitata a far parte di Mensa, diventandone anche il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Isla McNabb ha solo dueed è la piùa far parte di un club riservato ai super intelligenti. La bambina è originaria del Kentucky, dove vive con la famiglia, ed è appena stata ammessa aldi cui può esseresolo chi riesce a raggiungere almeno il 98esimo percentile del Quoziente intellettivo. Isla, infatti, è già in grado di leggere: “Ha mostrato un’affinità per l’alfabeto”, ha spiegato il padre Jason. “Ha iniziato a scandire le diverse lettere, poi è passata alle parole”. È stata la psichiatra dell’asilo a consigliare ai genitori di farle fare un test del QI: la piccola è risultata al 99esimo percentile per la sua fascia d’età ed è stata quindi invitata a far parte dindone anche il ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Missile russo su palazzo a Mykolaiv, due morti. Gli Usa hanno messo cinque aziende cinesi nella lista nera sul comm… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le agenzie di intelligence russe hanno hackerato numerosi obiettivi in Usa e in altri Paesi alleati pro K… - santillana63 : @bravotango03 @GiuseppeConteIT Due facce della stessa medaglia:uno firma e l'altro esegue ????? a meno che addirittu… - attilioc39 : RT @gallina_di: CARTE FALSE PER RIFILARE IL VACCINO AI NEONATI Prima di votare l’ok alle iniezioni sotto i 5 anni, i regolatori Usa hanno c… - tedeschini : Da povero settantenne che usa di nuovo la metro a Roma dopo due o tre settimane, osservo che la mascherina è indoss… -