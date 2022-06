Traffico Roma del 29-06-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde9 Trovati dalla redazione nessuna novità sostanziali Nomentana circolazione sul Raccordo Anulare prime cose in carreggiata interna tra le uscite Ardeatina Laurentina i ponti ci sono cose anche in esterna tra lo svincolo Ostia Acilia all’uscita Pontinia sulla stessa cantina abbiamo rallentamenti tra spina è uscito il bivio per pratica di mare in direzione quindi di Latina di nuovo sul raccordo sulla interna code per una riduzione di carreggiata tra l’uscita Magliana e lo svincolo Pisana nella periferia est della polizia locale Ci segnala un incidente in via Osteria delle capannacce a ridosso di via oratino raccomandiamo le dovute attenzioni sulla restante rete viale della capitale valori diho decisamente bassi quelli registrati in virtù della giornata di festa oggi si celebrano i ...