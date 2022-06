“Sono stata violentata e ho abortito”: le parole dolorose di Ireland Baldwin, figlia di Alec e Kim Basinger (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Sono stata violentata e ho abortito”. La rivelazione shock è di Ireland Baldwin, la figlia 27enne di Alec Baldwin e dell’allora fidanzata Kim Basinger. La ragazza ha scelto TikTok per raccontare la sua tragica esperienza proprio nei giorni in cui negli Stati Uniti la Corte Suprema ha annullato la sentenza del 1973 – caso Roe vs. Wade – che legalizzò l’aborto. “Sono stata violentata quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita – ha spiegato la ragazza visibilmente commossa – Non l’ho detto a nessuno tranne che ad un’infermiera che mi ha curata, neanche al mio fidanzato di allora o ai miei genitori. Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “e ho”. La rivelazione shock è di, la27enne die dell’allora fidanzata Kim. La ragazza ha scelto TikTok per raccontare la sua tragica esperienza proprio nei giorni in cui negli Stati Uniti la Corte Suprema ha annullato la sentenza del 1973 – caso Roe vs. Wade – che legalizzò l’aborto. “quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita – ha spiegato la ragazza visibilmente commossa – Non l’ho detto a nessuno tranne che ad un’infermiera che mi ha curata, neanche al mio fidanzato di allora o ai miei genitori. Ho ...

