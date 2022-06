Roma, 19enne si accascia e muore alla festa in piscina di un amico. Indagini sulle cause, la Procura apre un’inchiesta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un ragazzo è morto durante una festa in piscina. È successo a Roma, al circolo tennis “Appio Claudio“, nella zona sud-est della città. La vittima, secondo quanto riportato dai giornali locali, aveva 19 anni e stava festeggiando il fratello della sua fidanzata per il compimento della maggiore età: tavoli allestiti con bibite alcoliche e analcoliche, stuzzichini, panini e musica per un gruppo di cinquanta persone tra i 17 e i 20 anni. Secondo una prima ricostruzione il 19enne si è accasciato a bordo vasca durante la festa e ha perso i sensi. Alcuni invitati se ne sono accorti e hanno chiamato i soccorsi. Sono stati inutili i tentativi di rianimazione da parte del dj (che aveva effettuato un corso di primo soccorso) e di due ragazzi e poi quelli di un’ambulanza: il giovane non si è più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un ragazzo è morto durante unain. È successo a, al circolo tennis “Appio Claudio“, nella zona sud-est della città. La vittima, secondo quanto riportato dai giornali locali, aveva 19 anni e stava festeggiando il fratello della sua fidanzata per il compimento della maggiore età: tavoli allestiti con bibite alcoliche e analcoliche, stuzzichini, panini e musica per un gruppo di cinquanta persone tra i 17 e i 20 anni. Secondo una prima ricostruzione ilsi èto a bordo vasca durante lae ha perso i sensi. Alcuni invitati se ne sono accorti e hanno chiamato i soccorsi. Sono stati inutili i tentativi di rianimazione da parte del dj (che aveva effettuato un corso di primo soccorso) e di due ragazzi e poi quelli di un’ambulanza: il giovane non si è più ...

