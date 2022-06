Pesaro | morto a 84 anni l' imprenditore delle cucine Marcello Berloni

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L', 84, èquesta mattina all'ospedale di, dove era ricoverato per una grave malattia. Insieme al fratello Antonio aveva fondato all'inizio degli'60 la, marchio storico e di riferimento per tutto il settore a livello nazionale.

