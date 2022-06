Papa: in Ucraina barbari attacchi, finisca questa folle guerra (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Porto ogni giorno nel cuore la cara e martoriata Ucraina, che continua ad essere flagellata da barbari attacchi, come quello che ha colpito il centro commerciale di Kremenchuk. Prego perché questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Porto ogni giorno nel cuore la cara e martoriata, che continua ad essere flagellata da, come quello che ha colpito il centro commerciale di Kremenchuk. Prego perché...

Pubblicità

vaticannews_it : Il nunzio a Damasco a Roma per la plenaria della Roaco: “La situazione è peggiorata tra povertà e divisioni, ma la… - FilomenaGallo55 : RT @acistampa: Anche a noi la fede vacilla di fronte alle prove. Il commento del Vangelo del giorno di #PapaFrancesco. Che poi fa un appell… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Questa folle guerra possa vedere presto la fine”. Il Papa invoca per l’Ucraina “quelle vie di dialogo che gli uomini non r… - Affaritaliani : Ucraina, Papa Francesco: 'Barbaro attacco al centro commerciale Kremenchuk. Guerra folle' - FarodiRoma : “Questa folle guerra possa vedere presto la fine”. Il Papa invoca per l’Ucraina “quelle vie di dialogo che gli uomi… -