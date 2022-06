Non è la Rai, rivelazioni choc | “Ricevevamo minacce di morte, peli pubici e bambole voodoo” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alcuni volti noti del mitico programma cult degli anni ’90 hanno rivelato particolari alquanto allarmanti dei loro fan. Scopriamo assieme alcuni retroscena del format ideato da Gianni Boncompagni. Se non ci fosse stato il programma “Non è la Rai”, probabilmente alcuni personaggi famosi, oggi non li conosceremmo neppure. Ci riferiamo soprattutto, e solo per citarne poche, a Yvonne Sciò, ad Ambra Angiolini, ad Antonella Mosetti e Laura Freddie, ed anco raa Miriana Trevisan, a Lucia Ocone ed a Sabrina Impacciatore. A fronte delle ragazze che hanno seguitato la carriera nel mondo dello spettacolo, altre sono tornate felicemente alla normalità e rientrate nell’anonimato. Oggi molte di loro si sono pure laureate ed hanno messo su famiglia. Per quanto riguarda Eleonora Cecere, anche lei ex di Non è la Rai, la stessa ha recentemente espresso il desiderio di partecipare al reality del Grande ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alcuni volti noti del mitico programma cult degli anni ’90 hanno rivelato particolari alquanto allarmanti dei loro fan. Scopriamo assieme alcuni retroscena del format ideato da Gianni Boncompagni. Se non ci fosse stato il programma “Non è la Rai”, probabilmente alcuni personaggi famosi, oggi non li conosceremmo neppure. Ci riferiamo soprattutto, e solo per citarne poche, a Yvonne Sciò, ad Ambra Angiolini, ad Antonella Mosetti e Laura Freddie, ed anco raa Miriana Trevisan, a Lucia Ocone ed a Sabrina Impacciatore. A fronte delle ragazze che hanno seguitato la carriera nel mondo dello spettacolo, altre sono tornate felicemente alla normalità e rientrate nell’anonimato. Oggi molte di loro si sono pure laureate ed hanno messo su famiglia. Per quanto riguarda Eleonora Cecere, anche lei ex di Non è la Rai, la stessa ha recentemente espresso il desiderio di partecipare al reality del Grande ...

