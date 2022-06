Napoli | spunta l’amichevole con il Valladolid di Ronaldo | forse sfida a Balotelli

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsta organizzando il programma di amichevoli del doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro. Nella scorsa settimana la radio ufficiale del club partenopeo ha quasi ufficializzato la gara contro il Maiorca, mentre di ufficiale c’è solo il primo test contro la Bassa Anaunia, in programma il 14 luglio a Dimaro. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport “il clou delle amichevoli estive delci sarà a Castel di Sangro dove, secondo indiscrezioni, oltre al Mallorca, il club azzurro affronterà il Realdel presidente, l’Espanyol e l’Adana Demirspor di Montella e. Tutti match ancora da confermare anche se è certo che saranno una serie di prestigiose avversarie internazionali a preparare ilall’esordio in campionato in quel di ...

... per la difesa, intanto,un nome a sorpresaIl mercato bianconero si è acceso in maniera ... Una situazione simile a quella di Koulibaly, ma senza il problema di dover passare dal. La ...Ecco un estratto: Simeone potrebbe vestire la maglia azzurra 'Ilgradisce il profilo di Simeone e vorrebbe inserirlo come contropartita nella trattativa con Petagna, con possibile ...La squadra spagnola presieduta da Ronaldo Il Fenomeno potrebbe essere una delle avversarie del Napoli nel doppio ritiro estivo ..."Samp, nuova idea in mezzo: piace Rog", titola stamane Il Secolo XIX sul mercato dei blucerchiati. Tra i possibili partenti, il calciatore per cui ci sono interessi ...