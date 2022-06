Pubblicità

MSF_ITALIA : Circa 600.000 migranti vivono attualmente in Libia. La maggior parte di loro è vittima di detenzioni arbitrarie, to… - MSF_ITALIA : Migranti bloccati in #Libia : la loro possibilità di ottenere una protezione fisica e legale è estremamente limitat… - iconanews : Migranti: Msf; 30 dispersi naufragio lunedì, anche 8 bambini - GiuliaRastajuly : RT @GiansandroMerli: I migranti partiti da Zawiya domenica. Una donna incinta muore sulla #GeoBarents nonostante l'immediata assistenza med… - SARwatchMED : RT @GiansandroMerli: I migranti partiti da Zawiya domenica. Una donna incinta muore sulla #GeoBarents nonostante l'immediata assistenza med… -

Si aggrava il bilancio delle vittime del gommone naufragato lunedì scorso nel Mediterraneo Centrale. Secondo Medici senza frontiere, intervenuta in soccorso con la nave Geo Barents recuperando 71 ...Nell'ossessione per i 'flussi irregolari divia mare' - sempre per citare il rapporto - si ... ha detto Riccardo Gatti, responsabile delle operazioni dia bordo della nave. "Questo tragico ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Almeno 22 le persone disperse e una donna incinta deceduta nonostante i disperati tentativi di rianimarla, in seguito al parziale affondamento di un gommone nel ...