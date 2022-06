Michelle Hunziker svela perché non ama condividere la sua vita privata: “Ci sono momenti in cui…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Procede a gonfie vele la relazione fra Michelle Hunziker e il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini. Dopo la fuga d’amorea Parigi, la coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a Porto Rotondo, in Sardegna, dopo l’ex gieffino vive e lavora. La showgirl, reduce dalla separazione con Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto le piccole Sole e Celeste, non ha ancora ufficializzato la nuova relazione, ma le foto pubblicate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini non lasciano adito ad alcun dubbio. I due sono innamoratissimi e molto complici. La passione poi è a dir poco alle stelle! Di recente, Michelle Hunziker ha risposto ad alcune domande dei suoi follower in una serie di storie su Instagram, con il garbo, l’ironia e la simpatia che da sempre la contraddistingue. Un fan le ha chiesto come sta ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Procede a gonfie vele la relazione frae il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini. Dopo la fuga d’amorea Parigi, la coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a Porto Rotondo, in Sardegna, dopo l’ex gieffino vive e lavora. La showgirl, reduce dalla separazione con Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto le piccole Sole e Celeste, non ha ancora ufficializzato la nuova relazione, ma le foto pubblicate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini non lasciano adito ad alcun dubbio. I dueinnamoratissimi e molto complici. La passione poi è a dir poco alle stelle! Di recente,ha risposto ad alcune domande dei suoi follower in una serie di storie su Instagram, con il garbo, l’ironia e la simpatia che da sempre la contraddistingue. Un fan le ha chiesto come sta ...

