Inter, fissate per lunedì le visite mediche di Bellanova (Di mercoledì 29 giugno 2022) Rauol Bellanova virtualmente dell’Inter Se nella giornata odierna è toccato ad Asslani e Lukaku sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare con l’Inter, presto toccherà anche a Raoul Bellanova che arriverà in nerazzurro dal Cagliari. A riferilo è Sport Mediaset secondo cui l’esterno nella giornata di lunedì si recherà prima all’Humanitas di Rozzano e poi al CONI per l’idoneità sportiva prima di recarsi in sede per la firma del contratto. “Anche Raoul Bellanova sarà presto ufficialmente un giocatore dell’Inter: sono previste infatti per lunedì prossimo le visite mediche dell’esterno azzurro che arriverà dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Rauolvirtualmente dell’Se nella giornata odierna è toccato ad Asslani e Lukaku sottoporsi alledi rito prima di firmare con l’, presto toccherà anche a Raoulche arriverà in nerazzurro dal Cagliari. A riferilo è Sport Mediaset secondo cui l’esterno nella giornata disi recherà prima all’Humanitas di Rozzano e poi al CONI per l’idoneità sportiva prima di recarsi in sede per la firma del contratto. “Anche Raoulsarà presto ufficialmente un giocatore dell’: sono previste infatti perprossimo ledell’esterno azzurro che arriverà dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di ...

