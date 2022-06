Incidenti lavoro: trattore si ribalta, morto 62enne (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un operaio, A. S., di 62 anni, residente nella frazione Piani del comune di Acquaro, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La tragedia è stata scoperta questo pomeriggio intorno alle 14.30 in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un operaio, A. S., di 62 anni, residente nella frazione Piani del comune di Acquaro, ha perso la vita in un incidente sul. La tragedia è stata scoperta questo pomeriggio intorno alle 14.30 in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' di tre vittime il bilancio odierno della strage sul lavoro. A perdere la vita sono stati tre operai, in tre inci… - fanpage : Donato Matri è morto ieri a Lecce dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere edile. Aveva 72 anni. In I… - Corriere : Incidenti sul lavoro, 4 morti in poche ore. A Lecce un 72 enne ha perso la vita dopo una caduta dall’impalcatura - GiornaleLORA : Incidenti sul lavoro. L’Ugl Matera presente dal Prefetto Copponi per riunione con parti sociali e organi di control… - FGuardiella : Incidenti lavoro: cade da scala, grave operaio in Friuli -