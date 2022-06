Il viaggio a Liverpool di Nedved per un difensore | ”Sarà nostro” Video

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Pavelè uno che di calcio ne mastica e per questo motivo sta considerando un volo aper acquistare un giovane talento. Saranno davvero tantissimi i reparti che dovranno essere migliorati nella Juventus della prossima stagione, considerando infatti come moltissimi giocatori non potranno rinnovare il proprio contratto e soprattutto altri vengono ormai considerati fuori dal progetto, per questo motivo Pavelè alla ricerca di una serie di giocatori che possano in qualche modo migliorare sempre di più la rosa bianconera, con l’Europeo under 19 che ha regalato ancora una volta grande spunto per poter trovare degli elementi importanti e che hanno già saputo far male all’Italia. Ansa FotoUno dei dirigenti più importanti in Italia negli ultimi anni sicuramente Pavel, con il ceco che ha saputo ...