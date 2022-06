Dakota Johnson sul video virale con Johnny Depp: "Per favore, lasciatemi fuori da questa cosa" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dakota Johnson ha parlato pubblicamente del video virale di lei e Johnny Depp in cui sembra che l'attrice capisca che la star di Blow è vittima di violenze. Dakota Johnson si è recentemente aperta a proposito di un vecchio video di una conversazione tra lei e Johnny Depp che è diventato virale non appena il processo per diffamazione dell'attore contro Amber Heard ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. La clip in questione, intitolata "Il momento ESATTO in cui Dakota Johnson ha capito che Amber Heard era violenta nei confronti di Johnny Depp", mostra la reazione dell'attrice al dito medio bendato di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha parlato pubblicamente deldi lei ein cui sembra che l'attrice capisca che la star di Blow è vittima di violenze.si è recentemente aperta a proposito di un vecchiodi una conversazione tra lei eche è diventatonon appena il processo per diffamazione dell'attore contro Amber Heard ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. La clip in questione, intitolata "Il momento ESATTO in cuiha capito che Amber Heard era violenta nei confronti di", mostra la reazione dell'attrice al dito medio bendato di ...

