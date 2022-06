Calciomercato Juve, De Ligt via? Individuato il sostituto! (Di mercoledì 29 giugno 2022) In casa Juve tiene banco la situazione legata al difensore Matthijs De Ligt. Il difensore olandese non è più ritenuto incedibile dalla dirigenza bianconera, che potrebbe farlo partire, qualora arrivasse sul piatto un’offerta importante. La Juve starebbe valutando le possibili alternative in caso di partenza di De Ligt, una di queste è Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, il quale è richiesto da molte squadre, visto l’ottima stagione disputata in maglia granata. A riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport. Bremer Juve De Ligt Il brasiliano in realtà avrebbe già un accordo con l’Inter, che cerca un possibile sostituto di Milan Skriniar, qualora il difensore ex Samp venisse ceduto al PSG. Dunque è ancora in certo il futuro di De Ligt, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) In casatiene banco la situazione legata al difensore Matthijs De. Il difensore olandese non è più ritenuto incedibile dalla dirigenza bianconera, che potrebbe farlo partire, qualora arrivasse sul piatto un’offerta importante. Lastarebbe valutando le possibili alternative in caso di partenza di De, una di queste è Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, il quale è richiesto da molte squadre, visto l’ottima stagione disputata in maglia granata. A riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport. BremerDeIl brasiliano in realtà avrebbe già un accordo con l’Inter, che cerca un possibile sostituto di Milan Skriniar, qualora il difensore ex Samp venisse ceduto al PSG. Dunque è ancora in certo il futuro di De, ...

