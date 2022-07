(Di mercoledì 29 giugno 2022) Oggi. di Niccolò Bellaccini Adesso si può finalmente dire: asi torna ufficialmente in clima. Oggi 29 giugno, dore 13:30, in Piazza del Campo si è ...

Globalist.it

Oggi assegnati i cavalli alle contrade. di Niccolò Bellaccini Adesso si può finalmente dire: asi torna ufficialmente in clima Palio. Oggi 29 giugno, dalle ore 13:30, in Piazza del Campo si è svolta l'assegnazione dei dieci cavalli alle contrade. Ricordiamo che a correre la Carriera del 2 ... A Siena è aria di Palio, dopo due anni: assegnati i cavalli alle contrade A correre la Carriera del 2 luglio, dedicata alla Madonna di Provenzano, saranno Valdimontone, Istrice, Leocorno, Lupa, Drago, Bruco, Chiocciola, Civetta, Pantera e Torre ...