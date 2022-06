Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 28 GIUGNOORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE. TRAFFICO BLOCCATO INVECE SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E LA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA FLAMINIA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. INFINE, INCOLONNAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL ...