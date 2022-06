Usa e aborto: perché migliaia di donne stanno disinstallando le app che monitorano il ciclo mestruale (Di martedì 28 giugno 2022) Con l’annullamento da parte della Corte Suprema della sentenza Roe vs Wade, che proteggeva a livello federale l’accesso all’aborto negli Stati Uniti, si prevede che saranno diversi gli Stati che non solo vieteranno di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, ma che introdurranno un vero e proprio reato penale per chi vi accede e per i medici che lo praticano, punibile con multe pecuniarie o nei peggiori dei casi con la prigione. Un’ipotesi inquietante che ha messo in allarme legali e attivisti favorevoli all’aborto sul rischio che possono costituire d’ora in avanti smartphone e movimenti online, dal momento che il tracciamento dei dati e della posizione potrebbe essere sfruttato dai gruppi anti-abortisti e dalle forze dell’ordine. Per questo motivo, negli ultimi giorni, migliaia di donne statunitensi ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Con l’annullamento da parte della Corte Suprema della sentenza Roe vs Wade, che proteggeva a livello federale l’accesso all’negli Stati Uniti, si prevede che saranno diversi gli Stati che non solo vieteranno di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, ma che introdurranno un vero e proprio reato penale per chi vi accede e per i medici che lo praticano, punibile con multe pecuniarie o nei peggiori dei casi con la prigione. Un’ipotesi inquietante che ha messo in allarme legali e attivisti favorevoli all’sul rischio che possono costituire d’ora in avanti smartphone e movimenti online, dal momento che il tracciamento dei dati e della posizione potrebbe essere sfruttato dai gruppi anti-abortisti e dalle forze dell’ordine. Per questo motivo, negli ultimi giorni,distatunitensi ...

