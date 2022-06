Tour de France 2022 | Julian Alaphilippe non sarà al via | “Sono deluso ma capisco la decisione del team”

(Di martedì 28 giugno 2022) Nella giornata di ieri la Quick-Step Alpha Vinyl ha annunciato gli otto uomini che faranno parte della spedizione per ilde. Una formazione forte, con elementi di elevatissima qualità, in cui però spicca in particolare l’assenza di uno degli uomini più attesi:. Il Campione del Mondo, appena tornato dalla brutta caduta della Liegi-Bastogne-Liegi, non parteciperà dunque alla corsa di casa, di cui era stato spesso grande protagoniste nelle ultime stagioni. “molto. Provo un amore naturale per questa gara e mi dispiace non esserci”. Questestate le prime parole delse dopo la notizia. Le dichiarazionistate rilasciate al mediase Cyclisme ...

Pubblicità

yoghi1954 : Dichiarazione internazionale: Israele fuori dal Tour de France! - ROGER45051311 : Nelle case dei calciatori no ?basta caccia alle streghe nel ciclismo - Nicola89144151 : Buonanotte a tutti, ricordando la planimetria del Tour de France 2022, altra magnifica avventura che vivremo a brev… - Piergiulio58 : Tour de France, venerdì il via: Alaphilippe non ci sarà. A 4 giorni dalla partenza la Boucle perde il due volte iri… - bikenewsPhoto : L’UAE Team Emirates annuncia la squadra per il Tour de France #bikenews @bikenewsPhoto #cyclingnews @LeTour… -

de2022: quando inizia. Tappe, favoriti e dove vederlo in tv Roma, 27 giugno 2022 - Niente da fare per Julian Alaphilippe . Il campione del mondo, rientrato domenica per i campionati ...de2022, occhio a Vingegaard: "Ho chance di vittoria" Roma, 27 giugno 2022 - È tutto pronto per l'edizione 2022 delde. Si parte venerdì 1 luglio da Copenaghen per arrivare ...Nella giornata di ieri la Quick-Step Alpha Vinyl ha annunciato gli otto uomini che faranno parte della spedizione per il Tour de France 2022. Una formazione forte, con elementi di elevatissima qualità ...NTT Ltd., a leading IT infrastructure and services company, is using technology and innovation to equally enhance the fan experience across both the Tour de France and the Tour de France Femmes avec Z ...