Superbonus | stangata in arrivo | cosa farà l’Agenzia delle Entrate

Pubblicità

codacons.it

...avviato i lavori è del tutto sconsigliabile dare il via all'iter procedurale per il. ... che potrebbero trasformarsi in un'autenticaper eventuali sanzioni pecuniarie. Il nodo della ...Ormai da mesi stiamo affrontando unasenza precedenti sui consumi del gas metano, sia ... Come risparmiare sul gas metano: sostituisci la vecchia caldaia col110%! Come risparmiare ... Rassegna stampa del 25 giugno 2022 La mobilitazione generata dal rilascio del Superbonus è stata notevole: centinaia di interventi di messa a norma presso numerosi condomini nelle grandi e piccole città e i lavori in ville ha prodotto ...Leggi anche: Stangata superbonus: chi dovrà restituire il 110% Se il finanziamento è previsto solo per una parte dei lavori, impresa e committente possono scegliere di revisionare il contratto ed ...