Storica novità in Serie A: lo scudetto assegnato con uno spareggio in caso di arrivo a pari punti (Di martedì 28 giugno 2022) In caso di arrivo a pari punti alla fine del campionato di Serie A, lo scudetto verrà assegnato con uno spareggio secco. La Storica novità è stata decisa dal Consiglio federale della Figc. Nel caso in cui due squadre dovessero avere lo stesso numero di punti alla fine del campionato, quindi, non si guarderà più agli scontri diretti o ai gol fatti e subiti, ma si procederà con una sola partita da 90 minuti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, infatti, non ci saranno supplementari ma si tireranno direttamente i calci di rigore. Il Consiglio federale ha inoltre approvato il bilancio, nonché altre modifiche: la regola delle 5 sostituzioni ...

