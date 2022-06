Salerno, “Insieme Ri-Partiamo” vince le elezioni dell’Ordine degli Ingegneri (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Insieme Ri-Partiamo vince le elezioni per il rinnovo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. Sono stati 1400 i votanti, un’affluenza ampia che ha visto raggiungere il quorum necessario per l’elezione dei nuovi rappresentanti. Insieme Ri-Partiamo ha ottenuto il 60% dei voti espressi, con il futuro presidente, Raffaele Tarateta, che ha ottenuto 1179 voti. I quindici che rappresenteranno l’Ordine, dunque, sono, oltre al Presidente, Rossella Del Regno, Virgilio De Francesco, Ivana Marino, Sabatino Cuomo, Cosma Baio, Enrico Erra, Renato Nappi, Daniela Sagarese, Maria Rosaria Della Rocca, Maria Francesca Veneri, Luca Del Pizzo, Michele Milo, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRi-leper il rinnovodella provincia di. Sono stati 1400 i votanti, un’affluenza ampia che ha visto raggiungere il quorum necessario per l’elezione dei nuovi rappresentanti.Ri-ha ottenuto il 60% dei voti espressi, con il futuro presidente, Raffaele Tarateta, che ha ottenuto 1179 voti. I quindici che rappresenteranno l’Ordine, dunque, sono, oltre al Presidente, Rossella Del Regno, Virgilio De Francesco, Ivana Marino, Sabatino Cuomo, Cosma Baio, Enrico Erra, Renato Nappi, Daniela Sagarese, Maria Rosaria Della Rocca, Maria Francesca Veneri, Luca Del Pizzo, Michele Milo, ...

