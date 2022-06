Russia, di storico c'è solo il default sul debito (Di martedì 28 giugno 2022) La crisi morde Molti cittadini russi " rimarca un report di linkiesta.it - iniziano ad accusare il colpo delle sanzioni. Lo ha raccontato il Financial Times in un articolo firmato da Polina Ivanova, ... Leggi su globalist (Di martedì 28 giugno 2022) La crisi morde Molti cittadini russi " rimarca un report di linkiesta.it - iniziano ad accusare il colpo delle sanzioni. Lo ha raccontato il Financial Times in un articolo firmato da Polina Ivanova, ...

Pubblicità

PecoraleLuigi : RT @globalistIT: - globalistIT : - SMerler : @emmevilla Ma la Russia non si sta facendo male! Continua comunque ad avere più entrate dello storico. Per farle ma… - Marcoortolina69 : @RODOLFOPRENESTI @andreacantelmo8 E quindi se la Crimea fosse recriminata da Turchia o da Mongolia, la Russia non p… - andreacantelmo8 : @RODOLFOPRENESTI @Marcoortolina69 Dire che l'Ucraina non esisteva è di un'ignoranza assoluta. L'Ucraina era una del… -