Rissa in centro a Trieste, uomo ferito gravemente (Di martedì 28 giugno 2022) Un uomo, di 40 anni, di origine straniera, è stato ferito in modo grave nel corso di una Rissa con altre persone, avvenuta questa sera in centro a Trieste. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Un, di 40 anni, di origine straniera, è statoin modo grave nel corso di unacon altre persone, avvenuta questa sera in. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata ...

Pubblicità

domenicosabell1 : Rissa in centro città: ferito gravemente 40enne aggredito con coltelli o bastoni - BaticElisabetta : Rissa in centro città: ferito gravemente 40enne aggredito con coltelli o bastoni - Gazzettino : Rissa in centro città: ferito gravemente 40enne aggredito con coltelli o bastoni - Telefriuli1 : ?????????? ???? ???????????? ?? ??????????????, ???????????? ???????????????????? ???????????? Incidente in via Monsignor Nogara. IL VIDEO… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Rissa in pieno centro a Trieste, un ferito grave #trieste -