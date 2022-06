Piano di accumulo: cos’è, perché farlo ora e come gestirlo semplicemente con un’app (Di martedì 28 giugno 2022) Stai pensando di creare uno o più piani di risparmio automatizzati e ricorrenti su base settimanale, bisettimanale o mensile, con la possibilità di selezionare il giorno e l’orario del trasferimento e che contempli ETF, criptovalute e azioni frazionate? È possibile! Scopriamo come. Bitpanda, piattaforma d’investimento ed Exchange di criptovalute tra le più importanti in Europa, offre una interessante funzionalità per supportare l’utente nella creazione e gestione di piani di risparmio: Bitpanda Savings. Bitpanda Savings permette di investire su più tipologie di asset in maniera automatizzata e con frequenza regolare, il che dà modo di implementare in maniera semplice e immediata strategie di investimento a lungo termine di buy and hold sfruttando i vantaggi dello unit cost averaging. Gli asset in cui si può investire sono: Bitcoin e altre criptovalute metalli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 giugno 2022) Stai pensando di creare uno o più piani di risparmio automatizzati e ricorrenti su base settimanale, bisettimanale o mensile, con la possibilità di selezionare il giorno e l’orario del trasferimento e che contempli ETF, criptovalute e azioni frazionate? È possibile! Scopriamo. Bitpanda, piattaforma d’investimento ed Exchange di criptovalute tra le più importanti in Europa, offre una interessante funzionalità per supportare l’utente nella creazione e gestione di piani di risparmio: Bitpanda Savings. Bitpanda Savings permette di investire su più tipologie di asset in maniera automatizzata e con frequenza regolare, il che dà modo di implementare in maniera semplice e immediata strategie di investimento a lungo termine di buy and hold sfruttando i vantaggi dello unit cost averaging. Gli asset in cui si può investire sono: Bitcoin e altre criptovalute metalli ...

