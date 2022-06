Palinsesti Rai 2022/2023: le novità e i ritorni, rete per rete (Di martedì 28 giugno 2022) C’è la «rivoluzione Rai2» al centro dei Palinsesti Rai 2022/2023. Visto il drammatico calo di ascolti della seconda rete nelle ultime stagioni, l’ad Rai Carlo Fuortes ha scelto una cura da cavallo con un’iniezione di volti noti e nuove produzioni per ridare identità al canale e andare a pescare un po’ di pubblico (giovane e non solo) che nel frattempo se sparpagliato sulle varie piattaforme. «È una programmazione nuova che guarda al futuro, con nuove forme di narrazione e un cambiamento di prospettive», annuncia l’amministratore delegato. Ma quali sono le novità? Dal ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi e Ilaria D’Amico ad Alessandro Cattelan che riparte dalla sua comfort zone, la seconda serata, ecco tutti i titoli rete per ... Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022) C’è la «rivoluzione Rai2» al centro deiRai. Visto il drammatico calo di ascolti della secondanelle ultime stagioni, l’ad Rai Carlo Fuortes ha scelto una cura da cavallo con un’iniezione di volti noti e nuove produzioni per ridare identità al canale e andare a pescare un po’ di pubblico (giovane e non solo) che nel frattempo se sparpagliato sulle varie piattaforme. «È una programmazione nuova che guarda al futuro, con nuove forme di narrazione e un cambiamento di prospettive», annuncia l’amministratore delegato. Ma quali sono le? Dal ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi e Ilaria D’Amico ad Alessandro Cattelan che riparte dalla sua comfort zone, la seconda serata, ecco tutti i titoliper ...

TvTalk_Rai : 'Inizia questa sera su @RaiTre Filorosso di @giorgiozanchini, segno tangibile di una Rai aperta per ferie'… - davidemaggio : In seconda serata su Rai 2: Balivo, Cattelan con EPCC su Rai 2 e la Fagnani con 3 appuntamenti alla settimana. - avndsuarpe : RT @Cinguetterai: Tutto pronto per gli upfronts più attesi. Si può seguire la diretta streaming dei #PalinsestiRai a questo link: https://t… - infoitcultura : Ecco i nuovi palinsesti della Rai che 'guarda al futuro' con tanti volti femminili - glooit : Palinsesti Rai 2022/2023: le novità e i ritorni, rete per rete leggi su Gloo -