Non trova marito? Sposa lui, un caso sconcertante: chi va all'altare con questa 37enne | Guarda (Di martedì 28 giugno 2022) Una storia che ha dell'assurdo. La 37enne Meirivone Rocha Moraes ha Sposato una bambola di pezza. Proprio così, la donna proveniente dal Brasile non ha trovato l'uomo giusto fino a quando la mamma non gliene ha cucito uno di stoffa. "Quando mia madre ha creato Marcelo e me lo ha presentato per la prima volta, me ne sono innamorata. È stato amore a prima vista", ha detto Meirivone che, oltretutto, si dice madre di un bambino di pezza. "È vero, Marcelo mi ha messo incinta. Ho fatto il test: è risultato positivo. Non potevo crederci". Ma non è finita qui, perché la 37enne per consolidare il loro amore ha ben pensato di organizzare un vero e proprio matrimonio a cui hanno partecipato 250 ospiti, tra familiari e amici, prima di partire con Marcelo per una luna di miele a Rio de Janeiro. "Dal momento in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Una storia che ha dell'assurdo. LaMeirivone Rocha Moraes hato una bambola di pezza. Proprio così, la donna proveniente dal Brasile non hato l'uomo giusto fino a quando la mamma non gliene ha cucito uno di stoffa. "Quando mia madre ha creato Marcelo e me lo ha presentato per la prima volta, me ne sono innamorata. È stato amore a prima vista", ha detto Meirivone che, oltretutto, si dice madre di un bambino di pezza. "È vero, Marcelo mi ha messo incinta. Ho fatto il test: è risultato positivo. Non potevo crederci". Ma non è finita qui, perché laper consolidare il loro amore ha ben pensato di organizzare un vero e proprio matrimonio a cui hanno partecipato 250 ospiti, tra familiari e amici, prima di partire con Marcelo per una luna di miele a Rio de Janeiro. "Dal momento in ...

