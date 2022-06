Non solo Berrettini, tam-tam a Wimbledon: forse Djokovic... Wimbledon rovinato? (Di martedì 28 giugno 2022) La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Matteo Berrettini, uno dei favoriti per la vittoria di Wimbledon, è stato costretto al ritiro dal maledetto Covid. Un colpo durissimo per il tennista romano, che era appena tornato alla grande da un intervento chirurgico che lo aveva tenuto lontano dai campi per tre mesi: si era presentato allo Slam più importante sulla scia dei due successi consecutivi ottenuti nel 250 di Stoccarda e nel 500 del Queen's, e invece dovrà rinunciare all'assalto al titolo a causa del virus. Una pessima notizia anche per Wimbledon, con gli organizzatori che temono seriamente un focolaio: prima ancora di Berrettini era risultato positivo Marin Cilic, un altro dei possibili protagonisti delle due settimane londinesi. Un forfait che fa tremare persino il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Matteo, uno dei favoriti per la vittoria di, è stato costretto al ritiro dal maledetto Covid. Un colpo durissimo per il tennista romano, che era appena tornato alla grande da un intervento chirurgico che lo aveva tenuto lontano dai campi per tre mesi: si era presentato allo Slam più importante sulla scia dei due successi consecutivi ottenuti nel 250 di Stoccarda e nel 500 del Queen's, e invece dovrà rinunciare all'assalto al titolo a causa del virus. Una pessima notizia anche per, con gli organizzatori che temono seriamente un focolaio: prima ancora diera risultato positivo Marin Cilic, un altro dei possibili protagonisti delle due settimane londinesi. Un forfait che fa tremare persino il ...

